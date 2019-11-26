Москва, , 15:10 — REGNUM В Москве задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и угрозе убийством 24-летней жительнице Московской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Согласно данным полиции, девушка находилась в гостях на Пресненской набережной столицы у своего знакомого — приезжего из ближнего зарубежья. Во время общения между потерпевшей и подозреваемым завязался конфликт. Мужчина избил девушку, после чего состриг ножницами волосы с головы жительницы Подмосковья, угрожая убийством.

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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