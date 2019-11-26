Тирана, , 14:54 — REGNUM Ночью 26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера, ставшее крупнейшим землетрясением за последние 40 лет в этой маленькой стране.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, в настоящее время к устранением последствий стихийного бедствия занимаются 1900 служащих полиции и пожарные службы.

Полиция Албании обратилась к гражданам албанского города Дурреса и его окрестностей с призывом ограничить перемещения по городу на автотранспорте с целью облегчить передвижение машин службы гражданского реагирования.

К настоящему моменту служащие албанской полиции спасли из-под обломков свыше 260 граждан. Полицейские призывают граждан обращаться за любой необходимой помощью по бесплатному номеру 112.