Кострома, 26 ноября 2019, 14:45 — REGNUM Костромской кадетский корпус сегодня открыл двери для учеников, — сообщает ТРК «Кострома»
Учебное заведение на прошлой неделе закрыл Роспотребнадзор после того, как 20 кадетов почувствовали недомогание. 16 были отправлены на амбулаторное лечение, здоровых детей распустили по домам.
У специалистов две версии — пищевое отравление или энтеровирусная инфекция.
Норовирусная кишечная инфекция, которая характеризуется появлением расстройств системы пищеварения, обнаружена у заведующей столовой учебного заведения.
Инспекторы нашли также многочисленные нарушения в пищеблоке корпуса. В выходные здесь были продезинфицированы все помещения. В кадетском корпусе введен строгий утренний фильтр.