Кострома, , 14:45 — REGNUM Костромской кадетский корпус сегодня открыл двери для учеников, — сообщает ТРК «Кострома»

Учебное заведение на прошлой неделе закрыл Роспотребнадзор после того, как 20 кадетов почувствовали недомогание. 16 были отправлены на амбулаторное лечение, здоровых детей распустили по домам.

У специалистов две версии — пищевое отравление или энтеровирусная инфекция.

Норовирусная кишечная инфекция, которая характеризуется появлением расстройств системы пищеварения, обнаружена у заведующей столовой учебного заведения.

Инспекторы нашли также многочисленные нарушения в пищеблоке корпуса. В выходные здесь были продезинфицированы все помещения. В кадетском корпусе введен строгий утренний фильтр.