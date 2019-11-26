Одесса, Украина, , 14:48 — REGNUM На закрытой стоянке таможни неизвестные подожгли автомобиль исполняющего обязанности главы Одесской таможни Игоря Резника, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов 26 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов — от контрабандистов, до отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со «схемами», — рассказал он.

Позже стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского и девятерых его подчинённых.

«Бескомпромиссная война за контрабандные потоки набирает всё большие обороты!» — прокомментировал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, что на ключевых должностях на Украине находятся иностранные граждане или граждане Украины, связанные с западными организациями. В качестве примера она привела руководство украинской таможни, которую возглавляет человек, связанный с Джорждем Соросом.

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