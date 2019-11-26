Уфа, , 14:53 — REGNUM Ходатайство жителя Башкирии о помиловании, который был осужден на 14 лет за изнасилование внучки, не поддержали представители республиканской комиссии по вопросам помилования. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в комиссию по вопросам помилования при Главе республики было подано ходатайство от неоднократно судимого за различные преступления гражданина 1954 года рождения.

По словам председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкирии Константина Толкачева, члены комиссии досконально изучив все обстоятельства данного дела, отказали осужденному в помиловании.

Также не было поддержано ходатайство о помиловании другого осужденного, который в составе преступной группы занимался оборотом наркотиков на территории Башкирии.

Отмечается, что в текущем году комиссия рассмотрела 65 ходатайств осужденных о помиловании и рекомендовала к помилованию лишь шесть из них.