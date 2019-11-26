Тирана, , 14:52 — REGNUM Ночью 26 ноября в Албании произошло крупнейшее землетрясение за последние 40 лет. В результате ранения тысячи человек остались без крова, 8 человек потеряли жизни и сотни были ранены.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, бригады медицинских работников в госпиталях Албании приведены в полную готовность с целью предоставить всем пострадавшим необходимую помощь.

В министерстве здравоохранения и социальной защиты Албании сообщили, что 180 раненых получили необходимую медицинскую помощь в военном госпитале Тираны, из них 15 нуждается в амбулаторном лечении и трое находятся в особо тяжелом состоянии.

60 раненых в настоящее время находятся на лечении в университетском медицинском центре имени Матери Терезы в Тиране.

Около 150 раненых в настоящее время уже получили медицинскую помощь в госпитале в Дурресе, однако нуждающиеся в лечении продолжают прибывать.