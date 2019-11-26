Бейрут, , 14:31 — REGNUM В доме бывшего премьер-министра Ливана Наджиба Микати произошла стрельба, об этом 26 ноября сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел на севере страны в городе Триполи, подозреваемый был арестован. Подробности происшествия пока неизвестны, личность обвиняемого также не установлена.

Напомним, Микати возглавлял правительство Ливана в 2005 году, а затем с 2011 по 2014 годы. Политик обвинялся в коррупции, а его состояние оценивается в $2 млрд 500 млн, что делает его одним из богатейших жителей страны.

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