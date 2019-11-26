Тирана, , 14:26 — REGNUM Число жертв мощного землетрясения в Албании возросло до девяти человек, об этом 26 ноября сообщает Reuters.

Магнитуда толчков оценивается в 6,4 балла, удар пришелся, в том числе, на столицу государства, город Тирану. Отмечается, что это второе по силе землетрясение за последние десять лет.

Число жертв может возрасти, спасательные службы продолжают разгребать завалины зданий, под которыми могут находится люди.

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