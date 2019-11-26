Белгород, , 14:25 — REGNUM 11-летнюю девочку без сознания экстренно транспортировали из Валуйского городского округа в Белгород вертолётом санавиации. Пациентка находилась на воздушном судне 50 минут, эвакуация сухопутным транспортом составила бы почти два часа, сообщили 26 ноября в пресс-службе губернатора и правительства области.

У девочки выявили сахарный диабет. В тяжёлом состоянии без сознания её госпитализировали в эндокринологическое отделение детской областной клинической больницы.

«Благодаря санавиации сокращается время для оказания специализированной медицинской помощи детям в условиях медучреждения третьего уровня. Это улучшает прогноз по лечению заболевания у девочки», — отметил главный врач детской ОКБ Андрей Иконников.

За месяц работы санитарной авиации экстренную помощь оказали 12 пациентам.