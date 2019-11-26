Белгород, 26 ноября 2019, 14:25 — REGNUM 11-летнюю девочку без сознания экстренно транспортировали из Валуйского городского округа в Белгород вертолётом санавиации. Пациентка находилась на воздушном судне 50 минут, эвакуация сухопутным транспортом составила бы почти два часа, сообщили 26 ноября в пресс-службе губернатора и правительства области.
У девочки выявили сахарный диабет. В тяжёлом состоянии без сознания её госпитализировали в эндокринологическое отделение детской областной клинической больницы.
За месяц работы санитарной авиации экстренную помощь оказали 12 пациентам.