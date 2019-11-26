Москва, , 14:21 — REGNUM В Москве 26 ноября задержан бывший замначальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» Руслан Дейниченко, сообщает телеканал «РенТВ».

СМИ указывает, что экс-майора уволили из полиции по отрицательным мотивам. По некоторым данным, офицер правоохранительных органов оказывал содействие предпринимателю, арестованному за мошенничество в особо крупном размере.

В деле фигурируют 60 квартир, которые сдавались на ночь или были переделаны под сауны. При этом владельцы 25 объектов недвижимости считаются пропавшими без вести.

По данным РБК, операцию по задержанию офицера полиции проводила ФСБ вместе с СК.