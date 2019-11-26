Иркутск, , 14:19 — REGNUM Если бы не бдительность 16-летнего подростка, который увидел, как девочку против её воли заталкивают салон автомобиля в районе торговых складов, расположенных на ул. Новаторов в Иркутске, злоумышленнику удалось бы похитить ребёнка и изнасиловать. Канал RT сообщает некоторые подробности задержания злоумышленника в Приангарье.

Педофил нападает на девочку в Иркутске Цитата из видео

Парень рассказывает, что что перед тем, как случилось ЧП, он шёл вдоль забора с тренировки. Обогнав шедшую впереди него девочку, он дошёл до железной дороги и услышал её крик. Обернувшись, подросток понял что ребёнка сажают в машину насильно.

По счастливой случайности рядом оказался взрослый мужчина, который стоял неподалёку и прогревал машину.

«Ко мне со спины подбежал мальчишка, который сказал, что он стал свидетелем того, как девочку сажают в машину против её воли, она кричит. Я спросил, где находится автомобиль, он мне показал место. Я сказал: «Пойдём посмотрим». И мы начали двигаться к этому автомобилю», — приводит RT слова очевидца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том что в Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования известило СУ СК РФ по Иркутской области. Подросток и мужчина помогли отбить девочку, но сам злоумышленник успел скрыться. Спустя несколько часов его удалось отыскать сотрудником Росгвардии.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что подозреваемый уже отсидел два срока за преступления сексуального характера. Уголовное дело возбуждено в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»).

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