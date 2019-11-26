Озёрск, Челябинская область, , 14:14 — REGNUM В челябинском Озёрске пьяный местный житель напал с ножом на полицейских. Этому предшествовал конфликт с его экс-супругой, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия. вечером 25 ноября женщина обратилась в опорный пункт полиции в связи с угрозами физической расправы, исходившими от этого гражданина. Он ждал её на улице возле пункта, а когда она вышла, напал. Его попытались задержать полицейские. На них он набросился с ножом и причинил касательные ножевые ранения.

Сейчас следователи требуют его ареста. Также решается вопрос о предъявлении ему обвинения.