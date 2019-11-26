Тирана, , 14:25 — REGNUM Утром 26 ноября в Албании произошло землетрясение, которое произвело огромные разрушения в столице страны Тиране и в портовом городе Дурресе. Лидеры многих государств обратились к премьер-министру Албании Эди Раме с предложениями о помощи. Свою помощь Албании предложили США и ФРГ.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в связи с землетрясением «канцлер ФРГ Ангела Меркель привела в движение механизм оказания помощи в экстренных ситуациях».

Также Рама сообщил о том, что премьер-министры Северной Македонии и Болгарии Зоран Заев и Бойко Борисов выразили готовность запустить национальные механизмы оказания помощи.

Напомним, сегодняшнее землетрясение стало крупнейшим в стране за последние 40 лет. Его амплитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. В результате бедствия были ранены свыше 300 человек и погибли 8 человек, среди которых девочка.

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