Тирана, , 14:00 — REGNUM Соединенные Штаты Америки высказались в поддержку Албании в связи с произошедшим утром 26 ноября землетрясением.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, посольство США в Албании опубликовало заявление, в котором выражалось искреннее сочувствие семьям погибших и всем пострадавшим в результате землетрясения.

«Соединенные Штаты вместе с нашими друзьями Албании, ведь албанцы и американцы всегда держались вместе в трудные времена», — говорится в заявлении посольства США в Тиране. — «Мы продолжаем пристально следить за ситуацией и готовы предложить нашу поддержку».

Читайте ранее в этом сюжете: Косово направило Силы безопасности на помощь Албании