Кабанский район, Бурятия, , 13:50 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии расследуют смерть 40-летнего мужчины, который был избит вечером 23 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

В совершении преступления подозреваются двое молодых людей из стран ближнего зарубежья 22 и 29 лет, один из которых работает здесь на стройке. Предварительно установлено, что в субботу, 23 ноября они отправились на дискотеку в местный клуб, где употребляли спиртные напитки и приставали к девушке. За девушку вступилась группа местных жителей, которые побили иностранцев. Однако уходя домой, подозреваемые встретили одного из своих обидчиков и начали выяснять отношения.

«В ходе завязавшейся потасовки иностранцы повалили противника на землю и стали наносить ему удары ногами по голове и телу. Когда потерпевший перестал двигаться, злоумышленники забрали его верхнюю одежду, полагая, что на ней могут остаться отпечатки их пальцев, и с ней скрылись с места происшествия, после чего попытались сжечь», — отметили в СКР.

Потерпевший пролежал до утра, когда его обнаружила местная жительница. Мужчину забрали родители домой и вызвали скорую, однако избитый он скончался до приезда врачей.

При обыске в доме подозреваемых правоохранители нашли остатки одежды убитого, которую пытались сжечь. Оба иностранца были задержаны и уже признали свою вину. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, в столице республики Улан-Удэ продолжается расследование убийства молодого парня, который заступился за девушку. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 9 ноября, после чего потерпевший был госпитализирован и умер в больнице 22 числа.

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