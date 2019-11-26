Нефтекамск, Башкирия, , 14:00 — REGNUM Около 900 тысяч рублей лишился мужчина в Нефтекамске, ища легкий заработок. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 27-летний мужчина посмотрел видео в интернете, в котором рассказывалось как можно легко заработать денег. Данная информация его заинтересовала, поэтому он отправил свои контактные данные.

В скором времени мужчине перезвонили и посоветовали купить для заработка биткоины — криптовалюту. А для ее покупки потребовали 700 тысяч рублей. Мужчина взял кредит в банке и перечислил требуемую сумму на указанный расчетный счет.

Позже, мужчине позвонили еще раз и предложили перечислить еще 196 тысяч рублей. Мужчина перечислил и эти денежные средства, которые снял с кредитной карты. Когда ему позвонили в третий раз, мужчина сказал, что хочет вернуть перечисленные средства. На это он получил ответ о том, что нужно перечислить еще 300 тысяч рублей, иначе все деньги «сгорят».

После этого мужчина обратился с заявлением к сотрудникам полиции.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка устанавливают все подробности происшедшего.