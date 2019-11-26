Нижний Новгород, , 13:40 — REGNUM По словам учеников Вадской школы, запах газа они начали ощущать на третьем уроке 25 ноября. Запах был достаточно сильный, как будто произошла утечка.

В помещениях школы неприятный запах распространялся постепенно: сначала в одном кабинете, потов в нескольких и затем — уже по всей территории здания, сообщает МК. По словам одной из пострадавших, через некоторое время дети начали чувствовать головокружение и тошноту.

При этом уточняется, что занятия были отменены только после четвертого урока.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 25 ноября в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы более 40 школьников. По предварительной версии, причиной отравления стал выброс в атмосферу вещества с газораспределительной станции и попадание его через открытые форточки окон школы с улицы. Проверку по факту инцидента проводит СУ СКР и прокуратура области. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем ответственным структурам оказать содействие в установлении виновных в массовом отравлении газом. Глава района Сергей Ураев ранее говорил, что «жалобы были и на соседних [от школы] улицах, [газ] разнесло по розе ветров».