Сургут, Югра, , 13:31 — REGNUM Спасатели Югры раскрыли подробности ликвидации возгорания в двухэтажном доме Сургута, где во время пожара погиб один и пострадали семеро человек. По предварительным данным органов дознания МЧС России по ХМАО, деревянный дом вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электросетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Напомним, сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме в посёлке Дорожный в Сургуте поступило 25 ноября в 09:43 по местному времени.

На момент прибытия первых пожарных расчётов полыхал один из двух подъездов дома. Пожарные бросились спасать людей, которые не могли из-за сильного задымления выйти из квартир и звали на помощь. Один мужчина скинул ребёнка со второго этажа прямо в руки пожарным, потом выпрыгнул сам.

В первом подъезде спасли двух детей, которым путь отрезал огонь. Затем из другого подъезда по пожарной лестнице спустили мужчину, женщину и ребёнка. Два человека были найдены спасателями уже в бессознательном состоянии.

«В это же время проводилось тушение пожара. Искрила электропроводка, так как здание не было обесточено. Ситуация осложнялась невозможностью установки пожарного автомобиля на ближайший гидрант водопроводной сети, так как он замёрз», — сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО.

Открытое горение ликвидировали через два часа. Дом полностью уничтожен огнём.

Что касается пострадавших, то по информации регионального управления здравоохранения трое из семерых до сих пор находятся в тяжёлом состоянии, одного уже выписали из больницы. Сейчас решается вопрос предоставления пострадавшим семьям муниципального жилья.

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