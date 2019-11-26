Сургут, Югра, 26 ноября 2019, 13:31 — REGNUM Спасатели Югры раскрыли подробности ликвидации возгорания в двухэтажном доме Сургута, где во время пожара погиб один и пострадали семеро человек. По предварительным данным органов дознания МЧС России по ХМАО, деревянный дом вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электросетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Напомним, сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме в посёлке Дорожный в Сургуте поступило 25 ноября в 09:43 по местному времени.
На момент прибытия первых пожарных расчётов полыхал один из двух подъездов дома. Пожарные бросились спасать людей, которые не могли из-за сильного задымления выйти из квартир и звали на помощь. Один мужчина скинул ребёнка со второго этажа прямо в руки пожарным, потом выпрыгнул сам.
В первом подъезде спасли двух детей, которым путь отрезал огонь. Затем из другого подъезда по пожарной лестнице спустили мужчину, женщину и ребёнка. Два человека были найдены спасателями уже в бессознательном состоянии.
Открытое горение ликвидировали через два часа. Дом полностью уничтожен огнём.
Что касается пострадавших, то по информации регионального управления здравоохранения трое из семерых до сих пор находятся в тяжёлом состоянии, одного уже выписали из больницы. Сейчас решается вопрос предоставления пострадавшим семьям муниципального жилья.
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