Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 13:26 — REGNUM Житель Эвенкийского района Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины завершено.

Установлено, что в июле 2019 года в поселке Байкит пьяный злоумышленник изнасиловал 12-летнюю девочку, используя её беспомощное состояние. По данным ведомства, ребёнок не понимал значение совершаемых с нею действий и не сразу сообщил об этом родителям.

Обвиняемого арестовали. Он признался в содеянном лишь после проведения очной ставки с потерпевшей. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, двоих иркутян будут судить за изнасилование и убийство девушки.