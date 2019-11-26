Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Большинство екатеринбургских светофоров устарело, и из-за этого увеличивается количество смертельных ДТП. Об этом сообщает Justmedia.

По данным главного городского госинспектора по безопасности движения Вадима Буйдалина, с начала 2019 года в Екатеринбурге на 23% увеличилось количество погибших в ДТП, самих же происшествий стало больше на 19%.

В городе устарело около 60% светофоров, сказал госинспектор. В дождь до 40 устройств выходят из строя, и аварийные бригады не успевают оперативно восстановить их работу, из-за чего происходят наезды на пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пожаловались на неправильную перенастройку светофоров на улице Токарей. Из-за изменений на участке образуются пробки, заявил депутат гордумы Владимир Стругов.

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