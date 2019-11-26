Сараево, , 13:15 — REGNUM В Боснии и Герцеговине сегодня, 26 ноября, произошло землетрясение. Сейсмологическое явление менее часа назад зарегистрировала Геологическая служба США. Об этом говорится в сообщении службы в Twitter.

https://twitter.com/LastQuake/status/1199266021623943168

Уточняется, что магнитуда составила 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 75 км к югу от Сараева. Очаг залегал на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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В службе отметили, это, возможно, отголоски землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло сегодня рано утром в Албании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 ноября в западной части Албании произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США его эпицентр находился в 12 км к юго-западу от города Мамурраш, очаг залегал на глубине 20 км. В результате погибли по меньшей мере восемь человек, более 300 человек пострадали. Землетрясение также ощущалось в Греции, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Хорватии и Италии.

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