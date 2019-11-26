Брянск, , 13:16 — REGNUM Тела троих местных жителей обнаружены после тушения пожара в доме, расположенном на территории военного городка посёлка Сеща Дубровского района Брянской области. в региональном Следственном комитета возбуждено уголовное дело, сообщили 26 ноября в пресс-службе ведомства.

Погибших обнаружили после тушения пожара 25 ноября около 16:00. На месте происшествия закончен осмотр, назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».