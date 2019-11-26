Тирана, , 13:17 — REGNUM Утром 26 ноября в Албании произошло самое крупное землетрясение за последние 40 лет, в результате которого погибли 8 человек и сотни остались без крыши на головой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в этой ситуации глава Европарламента Давид Сассоли обратился к гражданам Албании со словами поддержки.

Представитель Евросоюза опубликовал в социальных сетях следующее заявление:

«Мы рядом с нашими братьями и албанским народом. Европа с вами».

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