Барнаул, , 13:10 — REGNUM Алтайским пограничникам удалось задержать двух граждан не только нарушивших пограничный режим, но и имеющих судимость. Как сообщили сегодня, 26 ноября, в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, одним из разыскиваемых оказался гражданин России, которого сотрудники пограничного управления задержали на территории Локтевского района.

В ходе разбирательства установлено, что нарушитель является жителем с. Горняк и проходит по ориентировке правоохранительных органов за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК России («Кража»).

В этот же день на автомобильном пункте пропуска Кулунда (Кулундинский район) в ходе осуществления пограничного контроля выявлена гражданка одной из азиатских стран, которая разыскивалась за мошеннические действия, совершенные у себя на родине.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сначала 2019 г. Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю выявлено более 100 лиц, находящихся в розыске за совершение различных преступлений.