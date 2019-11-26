Самара, , 13:17 — REGNUM Бывшего заместителя начальника резерва проводников пассажирских вагонов Куйбышевского филиала ОАО «ФПК» дочерней компании ОАО «РЖД» обвиняют в получении взяток. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, осенью 2017 года обвиняемая потребовала и получила от некоторых проводников пассажирского поезда деньги в сумме 49 000 рублей за допуск их бригады на рейс «Самара-Ташкент».

Помимо этого, обвиняемая в 2017 году получала от проводников других поездов до 4000 рублей за допуск на желаемые рейсы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

В ходе расследования данного уголовного дела обвиняемую отстранили от занимаемой должности.

В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.