Тирана, , 13:07 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама обратился к согражданам в связи с произошедшим утром 26 ноября землетрясением магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, албанский политик призвал сограждан сохранять спокойствие:

«Это драматичный момент, в который мы, однако, должны в любых условиях сохранять спокойствие и поддерживать друг друга, чтобы принять этот удар ВМЕСТЕ. Мы сделаем все, что можем, а при поддержке наших сильных друзей мы справимся и с этой ситуацией# Мужайся#Терпение#Солидарность», — говорится в заявлении политика, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.