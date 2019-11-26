Брянск, , 13:02 — REGNUM Часть штукатурки осыпалась с потолка классной комнаты в средней школе №33 в Володарском районе Брянска. Серьёзных повреждений никто не получил, обломками немного задело двух учеников седьмого класса. На место происшествия выезжал начальник городского управления образования Иван Потворов, сообщили 26 ноября в пресс-службе городской администрации.

Штукатурка осыпалась 25 ноября на площади около 0,5 кв. м на втором этаже школы. 26 ноября в учреждении работает комиссия, в которую вошли представители городского управления образования, технадзора и районной администрации. По предварительным оценкам, штукатурка посыпалась из-за сырости.

«Старая кровля школьного корпуса ранее пришла в неудовлетворительное состояние и протекала в отдельных местах. Из бюджета были выделены средства на капитальный ремонт крыши, её полностью перекрыли, ремонт завершился три недели назад. Вместе с тем, в местах протечек штукатурка успела накопить влагу. Отсыревшее пятно скрывал подвесной потолок типа «Армстронг», что помешало сотрудникам школы своевременно оценить ситуацию», — заявили в пресс-службе.

По итогам работы комиссии в школе будут определены виды и объёмы ремонтных работ.