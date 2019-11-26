Брянск, 26 ноября 2019, 13:02 — REGNUM Часть штукатурки осыпалась с потолка классной комнаты в средней школе №33 в Володарском районе Брянска. Серьёзных повреждений никто не получил, обломками немного задело двух учеников седьмого класса. На место происшествия выезжал начальник городского управления образования Иван Потворов, сообщили 26 ноября в пресс-службе городской администрации.
Штукатурка осыпалась 25 ноября на площади около 0,5 кв. м на втором этаже школы. 26 ноября в учреждении работает комиссия, в которую вошли представители городского управления образования, технадзора и районной администрации. По предварительным оценкам, штукатурка посыпалась из-за сырости.
По итогам работы комиссии в школе будут определены виды и объёмы ремонтных работ.