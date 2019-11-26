Москва, 26 ноября 2019, 12:52 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района столицы Руслана Дейниченко, сообщает 26 ноября РБК.
По данным издания, Дейниченко подозревают в превышении должностных полномочий и проверяют на причастность к преступлениям, связанным с операциями с недвижимостью.
Отмечается, что бывший полицейский может быть причастен в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, который ранее был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Источник издания рассказал, что на Хамидуллина было оформлено несколько квартир в центре Москвы, владельцы половины которых числятся пропавшими без вести. Большинство таких квартир сдавались как «квартира на ночь», сказал собеседник издания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали восемь подозреваемых в подделке завещаний и присвоении квартир. Мошенники использовали схему, по которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях и поддельные оригиналы этих документов.
Далее преступники подавали документы в Росрееестр и оформляли недвижимость. После этого квартиры перепродавались между сообщниками несколько раз, а затем реализовывали добросовестным покупателям. При этом некоторые объекты злоумышленники, оформив на своих родственников, оставляли себе.
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