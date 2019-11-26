Джакарта, , 12:51 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии (BNPB) отметили, что в результате наводнения, обрушившегося на округ Южный Солок в провинции Западная Суматра, были эвакуированы 340 человек, сообщает Kompas.

Руководитель центра данных, информации и связей с общественностью BNPB Агус Вибово заявил, что в результате стихийного бедствия пострадали 8 809 человек. Между тем, было затоплено 1 914 домов.

«Статус экстренного реагирования в округе Южный Солок введен в действие по 5 декабря 2019 года», — говорится в заявлении национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) зарегистрировало 3 326 стихийных бедствий, которые произошли в Индонезии в течение 2019 года.

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