Оренбург, , 12:50 — REGNUM В Орске Оренбургской области задержан сотрудник полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 25 ноября 2019 года полицейский получил взятку в размере 70 тыс. рублей от представителя фирмы. Денежное вознаграждение подразумевало фальсификацию проб, предназначенных для сравнительного исследования по уголовному делу, что позволило бы избежать уголовной ответственности.

Передача взятки происходила в салоне автомобиля. Полицейский был задержан с поличным. Решается вопрос о мере пресечения для сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Оренбургской области, по факту взяточничества назначена служебная проверка. «В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в полиции.