Тирана, , 12:53 — REGNUM 26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. Для страны это землетрясение стало самым мощным с 1979 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.

Трое из жертв погибли в результате обрушения многоквартирного дома в Дурресе. Ещё двое погибли под обломками отеля в зоне Голема, двое погибли у себя дома в городе Тумана.

Один из погибших упал с балкона собственного дома во время толчков.