Уфа, , 12:47 — REGNUM Количество вахтовиков, которые обратились за медицинской помощью после аварии с пассажирским автобусом в Уфе, возросло до 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По словам спасателей, четверых человек госпитализировали сразу же после аварии. Позже самостоятельно в больницу обратились еще семь человек.

Отмечается, что из 11 обратившихся вахтовиков, десять человек были отправлены на амбулаторное лечение. В настоящее время одного человека осматривают врачи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авария произошла утром 26 ноября на проспекте Октября в Уфе. Вахтовый автобус, в котором находилось 30 человек, врезался в дом.