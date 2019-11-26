Абакан, 26 ноября 2019, 12:40 — REGNUM В Абакане (Хакасия) днём 26 ноября произошло нарушение теплоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском главке МЧС.
Под отключение попали два административных здания, а также шесть двухэтажных жилых домов и один частный жилой дом, в которых проживают 150 человек.
На месте порыва ведутся ремонтные работы.
Как сообщало ИА REGNUM, десять многоквартирных домов остались без тепла в хакасском городе Саяногорске в результате коммунальной аварии 25 ноября. Впрочем, устранили аварию в тот же день.
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