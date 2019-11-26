Москва, , 12:39 — REGNUM По предварительным данным Следственного комитета, нa газораспределительной станции, расположенной в селе Вад Нижегородской области, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Об этом сообщила депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»).

«По предварительным данным СК РФ, нa газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа», — отметила депутат в Facebook.

Она сообщила, что накануне обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину взять на личный контроль расследование инцидента с массовым отравлением школьников и педагогов в Нижегородской области.

В Вадскую ЦРБ было доставлено 44 человека из Вадской средней общеобразовательной школы — предположительно, с отравлением бытовым газом. 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратурой организована проверка по факту массового отравления школьников в районе Нижегородской области.