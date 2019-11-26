Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:39 — REGNUM Житель Ярославской области пытается в суде вернуть 1 млн рублей, переданный бывшему сотруднику УФСБ за содействие в назначении на пост мэра города Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Деньги

События происходили в 2016 году, когда следственными органами был задержан мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников. Это произошло 18 ноября. Сотрудник Переславского отдела ФСБ Руслан Черепанов вместе со своим братом Романом решил воспользоваться этим обстоятельством и нашел предпринимателя, который хотел стать мэром города взамен арестованного. Им оказался некто Станислав Маклаков. Мужчине рассказали, что назначение нового мэра возможно только с участием силового ведомства. Эти услуги были оценены в 3 млн рублей.

1 млн рублей был передан Черепановым через посредника. Однако уже 24 ноября мэром Переславля был назначен Владимир Волков. «Назначение» Станислава Маклакова так и не состоялось, не были переданы и оставшиеся 2 млн. Спустя некоторое время Маклаков обратился к сотруднику управления собственной безопасности ФСБ, сообщив о факте коррупции. В отношении сотрудника ФСБ и его брата было возбуждено уголовное дело. А Станислава Маклакова от ответственности освободили в связи с тем, что он добровольно сообщил о преступлении. Он проходил по этому делу в качестве свидетеля. В 2018 году братья Черепановы были приговорены к 4 и к 3 годам лишения свободы. Их действия суд расценил как мошенничество, а не как коррупцию, поскольку повлиять на назначения мэра Переславля они никак не могли.

А вот «свидетель» так и не смог примириться с потерей миллиона рублей и обратился в Переславский городской суд с иском о взыскании с «продавцов должности» 1 млн рублей. В своем иске он указал, что не знал о цели передаваемых денежных средств. Якобы сотрудник ФСБ попросил их «для оперативной работы», они не являлись взяткой. Но вот суд этому не поверил.

«Денежные средства в размере 1 000 000 рублей, переданные Маклаковым С.А. Черепанову Роману по своей правовой природе являлись денежным вознаграждением за положительное решение вопроса о назначении Маклакова С.А. на должность мэра г. Переславля-Залесского, являлись взяткой, орудием преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ освобождение от уголовной ответственности взяткодателя либо лица, совершившего коммерческий подкуп, которые активно способствовали раскрытию и (или) расследованию преступления и в отношении которых имело место вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, не означает отсутствия в их действиях состава преступления. Поэтому такие лица не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или предмета коммерческого подкупа», — говорится в решении Переславского районного суда.

Суд также указал на то, что в ходе расследования уголовного дела Маклаков не обращался с заявлением об ущербе и не просил признать его потерпевшим.

«Соглашаясь передать денежные средства в обмен на положительное решение вопроса о назначении на должность мэра г. Переславля-Залесского, Маклаков С.А. выбрал способ реализации своих прав и защиты интересов, не соответствующий, противоречащий основам правопорядка и нравственности. Т. е. действовал в нарушение порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации, правовыми актами г. Переславля-Залесского, о чем Маклакову С.А. должно было быть известно», — говорится в решении суда.

Почему Маклакову должно было быть известно о противоправном характере его действий? Вероятно, потому, что его фамилия, имя и отчество полностью совпадает с данными человека, в 2009—2011 годах возглавлявшего Тутаевский район Ярославской области. А в 2018 году Станислав Александрович Маклаков возглавил государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал». Интересно, что это произошло практически сразу же после вынесения приговора суда бывшему сотруднику ФСБ, пытавшемуся «продать» должность мэра Переславля.

Переславский суд отказал в удовлетворении иска. Станислав Маклаков решением суда остался недоволен и обжаловал его в Ярославском областном суде. Правда, и там ему отказали — из-за пропущенного срока апелляции. Но и это решение истец обжаловал.

Ситуация напоминает историю бывшего директора «Яргорэлектротранса» Ильхама Худиева, который являлся посредником в передаче взяток замглавы администрации Фрунзенского района. Суд освободил его от уголовной ответственности (в связи с деятельным раскаянием), однако позже он был уволен с поста директора предприятия.

Является ли пытавшийся купить должность мэра Переславля-Залесского в 2016 году Станислав Александрович Маклаков директором ГП Ярославской области «Северный водоканал»? Знает ли об этом руководство региона? И если так, насколько совместимы эти два явления? Ответы на эти вопросы может дать только руководство области.

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