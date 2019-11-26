Великие Луки, Псковская область, , 12:30 — REGNUM В Великих Луках Псковской области несколько преподавателей одного из вузов стала фигурантами уголовного дела о взятке, полученной группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ.

Проверка прокуратуры установила, что в течение трёх лет — с мая 2016 года по май 2019 года — заместитель декана одного из факультетов вуза, а также несколько сотрудников того же вуза, получили от студентки денежные средства в размере 105 тыс. рублей за выставление в её зачётной книжке положительных экзаменационных оценок за семестры без процедуры приёма экзаменов, зачётов и проверки теоретических знаний.

В прокуратуре отметили, что санкция этой уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Читайте также: Преподаватель вуза в Северной Осетии попалась на взятках