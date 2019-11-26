Анкара, , 12:28 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали трех человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 26 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке повстанцев прошла в провинции Конья, задержанные обвиняются в распространении через социальные сети взглядов группировки, запрещенной в Турции.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, ее бойцы сражаются с правительством страны за право создания собственной автономии.

Группировка действует на территории государства уже 30 лет. В ходе кровопролитных боев повстанцев и военных Турции погибли свыше 40 тыс. человек.

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