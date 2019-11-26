Соледар, ДНР, , 12:27 — REGNUM Украинские формирования обстреляли территорию ДНР в районе участка разведения сил возле населённого пункта «Петровское», сообщили 26 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Украинские силовики открыли огонь со стороны населённого пункта Богдановка в направлении населённого пункта Петровское (за пределами участка разведения, но в 5-км зоне)», — сказано в сообщении.

Всего было выпущено четыре мины калибра 60 мм, использовалось вооружение БМП, гранатомёты АГС и стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм по району населённого пункта Саханка, что на юге ДНР.

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