Воронеж, , 12:22 — REGNUM Студент одного из воронежских вузов погиб в драке, по подозрению в убийстве задержан другой студент, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Тело 20-летнего студента с колото-резаными ранениями в области груди было обнаружено 25 ноября на улице Минской. Следственные органы возбудили дело по статье об убийстве, а позже задержали подозреваемого — 19-летнего студента.

По версии следствия, между молодыми людьми произошёл конфликт, вылившийся в драку. Подозреваемый нанёс несколько ударов ножом своему оппоненту, который от полученных ранений скончался.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — уточнил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.