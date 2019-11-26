Камень-на-Оби, Алтайский край, , 12:20 — REGNUM Отстранённого от должности главу Каменского района Алтайского края Фёдора Найдена признали виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Как сообщает сегодня 26 ноября информационное агентство «Банкфакс», скандальному управленцу назначили крупный штраф.

Напомним, должность главы Каменского района Фёдор Найден получил со скандалом в 2017 году, вступив в альянс со справедливороссами. Поддерживающие его депутаты муниципалитета несколько раз срывали сессии и рассмотрение важных для муниципалитета вопросов, а потом вдруг неожиданно стали единороссами, а сам Найден — главой.

Ранее следствие сообщало, что в октябре 2017 года глава района Фёдор Найден, используя своё служебное положение, через третьих лиц потребовал от руководителя одного из крестьянско-фермерских хозяйств прекратить поставку своей хлебобулочной продукции в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения.

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Одновременно с этим районное управление по образованию получило от главы указание о незамедлительном заключении договоров поставок продукции с другим крестьянско-фермерским хозяйством, которое, как выяснилось, возглавляет родственница Фёдора Найдена. Пока длилась следствие (более года) Найден находился под подпиской о невыезде.

К стати, в 2004—2008 годах Найден уже избирался главой Камня и имеет условный срок за мошенничество.

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