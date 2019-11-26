Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM В Екатеринбурге 22 гражданина Узбекистана отправлены на родину под контролем судебных приставов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Судебные приставы сопроводили иностранных граждан до аэропорта «Кольцово», где они были переданы пограничниками и отправились в Узбекистан на самолёте. Отметим, что авиаперелёт был оплачен родственниками иностранцев.

Напомним, что ранее они были задержаны за нарушение российского законодательства сотрудниками управления по вопросам миграции регионального полицейского главка. Все иностранные граждане ехали на сельскохозяйственные работы в Белоярском районе. В ходе проверки документов было установлено, что все они находились в Свердловской области нелегально, при этом осуществляли трудовую деятельность.

В итоге суд постановил выдворить нарушителей за пределы России, а также назначил каждому из них штраф в размере двух тысяч рублей.