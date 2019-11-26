Белгород, , 11:58 — REGNUM По подозрению в хищении чужого кошелька в Белгороде задержали проводника поезда «Москва — Кривой Рог». О преступлении транспортным полицейским сообщили коллеги из Орла, где и было совершено преступление, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть на вокзале Орла обратился пассажир, который рассказал, что в кассовом зале оставил портмоне. В кошельке находилось 5,7 тысячи рублей, водительское удостоверение и банковские карты. Полицейские после оперативно-розыскных мероприятий обратились к белгородским коллегам с просьбой оказать содействие в отработке на причастность к данной краже проводника поезда «Москва — Кривой Рог». 55-летнего мужчину сняли с поезда в Белгороде. При личном досмотре у него и обнаружили 5,7 тыс. рублей. Проводник пояснил, что в Орле, увидев на стойке кассы железнодорожного вокзала портмоне, он забрал его себе: деньги оставил, а документы выбросил.

Задержанный раскаялся в содеянном. Для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий проводника передали сотрудникам линейного отдела МВД России на станции Орёл.