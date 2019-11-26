Нижневартовск, Югра, , 11:57 — REGNUM В Югре гражданин Узбекистана осуждён за разбойное нападение на банк с игрушечным пистолетом. Мужчина приговорён к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Муляж пистолета

Установлено, что 24-летний гражданин Узбекистана в январе 2019 года с предметом, похожим на огнестрельное оружие, пытался ограбить одно из отделений известного банка в городе Нижневартовске. Он ворвался в помещение финансового учреждения, направлял «пистолет» в сторону сотрудников банка и посетителей, требуя выдачи денег из кассового помещения. Кассир объяснила ему, что доступа в данное помещение не имеет. После чего налётчик скрылся.

Грабителя вычислили правоохранительные органы. Суд приговорил его к длительному сроку заключения, обвинив по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный в особо крупном размере»).