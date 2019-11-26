Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM В Свердловской области с начала 2019 года вынесено свыше 190 тыс. постановлений в отношении граждан, которым ограничено право выезда за рубеж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Общая сумма долга граждан по исполнительным производствам составляет свыше 118 млрд рублей. Из них более 31 млрд рублей — это долги по алиментам и свыше 29 млрд рублей — по кредитам.

Отметим, что за аналогичный период 2018 года в Свердловской области было вынесено постановлений УФССП на 56 тыс. меньше.

Напомним, что согласно существующему законодательству право выезда за рубеж может быть ограничено гражданам, задолжавшим по исполнительному производству сумму более 30 тыс. рублей или более 10 тыс. рублей, если должник не приступил к выплатам в течение двух месяцев.