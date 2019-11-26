Тирана, , 11:54 — REGNUM Власти пострадавшей от землетрясения Албании призвали жителей не садиться за руль автомобиля и не создавать препятствий для работы экстренных служб.

«Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов», — заявил президент Албании Илир Мета.

По данным властей страны, наиболее сложная ситуация сложилась в Дурресе и Тумане.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября. Эпицентр подземных толчков находился в десяти километрах от города Шиджак, расположенного недалеко от столица Албании Тираны.

В результате погибли как минимум семь человек, еще более 300 пострадали.

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