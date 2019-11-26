Хасавюртовский район, Дагестан, , 12:06 — REGNUM Авария на газопроводе произошла в Хасавюртовском районе Дагестана, возле села Байрамаул. В результате без газоснабжения осталось около 3,2 тыс. домов, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе управления МЧС России по республике.

Примерно в 10:00 в дежурную смену ведомства поступила информация о том, что на внутрипоселковом газопроводе среднего давления в Хасавюртовском районе произошла утечка газа. Специалисты локализовали аварию закрытием задвижки.

Без газа остались более 18 тыс. человек, из них почти 4,5 тыс. детей, а также 21 социально-значимый объект в селах Байрамаул, Ботаюрт, Генжеаул и Муцалаул. Восстановить газоснабжение планируется к 17:00 26 ноября.

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