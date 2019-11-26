Тирана, , 11:52 — REGNUM В пострадавшей от землетрясения Албании сложилась очень драматичная ситуация, под завалами остаются люди. Об этом заявил президент Албании Илир Мета, сообщает 26 ноября Associated Press.

«Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов», — подчеркнул глава государства.

Мета посетил центральный госпиталь Тираны, куда доставили пострадавших. Он поручил как можно скорее проверить все поврежденные здания и спасти людей, а также собрать данные об обстановке.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что самая тяжелая ситуация — в Дурресе и Тумане. Экстренные службы там работают над спасением людей.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки произошли в Албании в ночь на 26 ноября. Известно о семи погибших и сотнях раненых.