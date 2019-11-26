Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону осуждён участник незаконного вооруженного формирования. Житель Дагестана приговорён к длительному тюремному сроку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда 26 ноября.

«В соответствии с приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строго режима», — уточнили в суде.

Из материалов уголовного дела следует, что уроженец Дагестана вступил в бандформирование весной 2014 года. В селе Губден Карабудахкентского района Дагестана он получил от одного из участников группировки на хранение 28 патронов и гранату. Затем оказывал помощь боевикам.

12 января 2018 года подсудимого задержали.