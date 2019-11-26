Самара, , 12:05 — REGNUM Мужчина, отбывающий пожизненное наказание, снова предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух несовершеннолетних девочек в Самарской области. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в августе 1994 года обвиняемый заманил несовершеннолетнюю девочку в лес Тольятти. Там он совершил в отношении нее действия сексуального характера и причинил телесные повреждения, в результате чего ребенок погиб. Следователи считают, что весной 1997 года обвиняемый совершил аналогичное преступление в Борском районе Самарской области.

Отмечается, что стражи порядка длительное время не могли раскрыть эти преступления. А в текущем году обвиняемый, который отбывает пожизненное наказание за совершение более 30 преступлений против жизни и половой неприкосновенности, подал явки с повинной.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Отмечается, что материалы уголовного дела переданы в суд.

Напомним, что обвиняемого ранее приговорили к смертной казни за серию изнасилований и убийств детей, которые он совершил в Самарской области. Позже, согласно указу президента России, данный приговор был изменен на пожизненное заключение.

В настоящий момент он переведен из колонии «Черный дельфин» Оренбургской области в СИЗО в Самаре, где планируется рассмотреть его ходатайство об освобождении из-за болезни.