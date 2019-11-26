Ижевск, , 11:48 — REGNUM В Удмуртии задержали мужчину и женщину из Челябинска, которые подозреваются в кражах средств с банковских карт жителей республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД. Задержанные причастны как минимум к 10 преступлениям в Ижевске, Завьяловском, Кезском, Юкаменском, Вавожском, Увинском районах.

В ходе обыска у задержанных изъяты 11 мобильных телефонов, 15 сим-карт, ноутбук, планшет, денежные средства, вай-фай роутер, а также инструкция по ведению беседы с потенциальными жертвами.

По версии следствия, злоумышленники звонили, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, и предупреждали о предполагаемом переводе средств с банковских карт жертв в пользу неизвестного лица. Гражданам предлагалось назвать данные банковской карты, сумму, находящуюся на счете, и код, полученный в СМС-сообщении. После чего карта фактически оказывалась у мошенников в руках.

Мужчина арестован, его сообщница — под подпиской о невыезде. За данное преступление грозит наказание сроком до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала ноября в Удмуртии по фактам кражи средств с банковских карт в подразделение следственного управления МВД республики поступило 100 уголовных дел. Ущерб по таким делам составил только за первые 10 дней ноября 6,5 млн рублей. Причем и количество уголовных дел, и сумма ущерба постепенно увеличивается. Так, в июне по таким преступлениям расследовалось 65 уголовных дел, в октябре этот показатель составил 250. Общий ущерб, причиненный гражданам от данных преступлений с июня по октябрь составил более 30,5 млн рублей.

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